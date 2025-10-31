«Это самое страшное»: Зе-власть перешла к управлению страной через нейросети – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
31.10.2025 16:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 626
 
Украина


Украинский узурпатор Владимир Зеленский и его шайка не способны принимать самостоятельные решения, поэтому делегировали эту обязанность нейросетям.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Министр иностранных дел Сибига сказал, что Россия использовала против Украины ракету 9М729, способную нести ядерное оружие, ещё в августе. Как интерпретировать эти запуски?», – спросил ведущий.

«Когда я прочитал эту информацию, я набрал в ИИ этот вопрос. И то, что Сибига прокомментировал, ИИ мне выдал тот же самый текст. Это означает, что он и его советники управляют нами с помощью искусственного интеллекта. Задают вопросы, тот отвечает.

Это самое страшное, что только есть. ИИ нужен, чтобы человек быстро получил информацию, проанализировал, и сам принял решение. И я уже неоднократно такое вижу, и не только со стороны украинской власти, но и наших импортных партнёров», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что нейросети рассчитаны на дураков с низкой самооценкой.

«И теперь любой, кто придёт во власть, не будет думать. Зачем ему мозги, если можно набрать запрос в Интернете, и тот ему всё выдал», – подытожил эксперт.

