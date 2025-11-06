Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Комиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард обратились к жителям Болгарии с призывом не выступать против введения с нового года евро как основной валюты.

Лагард отметила, что во время финансового кризиса единая валюта якобы выступает щитом от потрясений и обесценивания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Домбровскис заявил, что переход на евро сам по себе может помочь Болгарии компенсировать растущие геополитические риски в глазах инвесторов.

С этими утверждениями поспорил в своем блоге бежавший из Украины от репрессий эксперт Дмитрий Джангиров.

«Геополитические риски для инвесторов, вкладывающихся в Болгарию, после перехода на евро усилятся. Потому что теперь на ситуацию влияют не только внутриболгарские проблемы, но даже проблемы Португалии и Испании задевают теперь Болгарию. Но восточные европейцы евро не выбирают. Оно к ним приходит само и залазит в карман. А что это с геополитической точки зрения: мощный щит и или нoly shit (с хрена ли – англ.), – пусть теперь болгары убедятся на своей шкуре», – сказал Джангиров.

Согласно соцопросам, только половина населения Болгарии поддерживает введение в стране евро как основной валюты.