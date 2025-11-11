Кишинев взял с места в карьер – вслед за закрытием Русского дома правительство РМ собирается денонсировать ряд соглашений в рамках СНГ, в том числе о безвизовом режиме . Это не означает мгновенного введения визовой системы с Россией, с которой у Молдовы на этот счет есть двухстороннее соглашение, но полная отмена безвиза – дело времени. Молдову быстро и методично трансформируют от постсоветского государства к стране, прочно зафиксированной в европейском правовом и политическом поле.

Аналитик Сергей Мишин констатирует: новый премьер Мунтян со старым правительством «пробивает дно».

«На следующем заседании планируется денонсировать соглашение от 9 октября 1992 года, подписанное в Бишкеке, о безвизовом режиме со странами СНГ. Сказать, что это принесет вред, – ничего не сказать, сей шаг усугубит и так невыносимое экономическое положение страны и явно не откроет нам рынки этих стран. Пока решение коснется только Кыргызстана и Таджикистана, с которыми у Молдовы нет двух сторонних соглашений, с иными странами они есть и безвиз предусмотрен, но сам факт может возыметь пагубные последствия для людей… Я обращаюсь ко всей оппозиции и гражданскому обществу – вы не должны промолчать и отделаться декларациями с трибун, вы должны встать вместе и не дать этому случиться. Если это произойдет, то завтра будут денонсированы и двухсторонние соглашения».

Мишин отметил: в молдавском парламенте нового созыва, «следуя указаниям из Брюсселя и Лондона», не сформировали традиционные группы дружбы с Россией и Белоруссией.

Политолог Анатолий Дирун уверен: закрытие Русского культурного центра, планируемая отмена безвиза в рамках СНГ происходят не сами по себе – эти шаги совпадают по времени с открытием в Кишиневе офиса Европарламента, которое посетила лично председатель ЕП Роберта Метсола.

«Совпадений в политике не бывает: перед нами последовательная, тщательно выверенная стратегия по выводу Молдовы из постсоветского пространства и ее юридическому закреплению в европейской системе координат, – пишет Дирун в своем телеграм-канале. – Процесс этот не быстрый, но необратимый в ближайшие четыре года. В этом контексте введение визового режима с Россией – вопрос ближайших двух-трех лет».

Эксперт напоминает, что в ходе агитации за европейский курс партия PAS не говорила обществу о таких, казалось бы, «мелочах», но именно они становятся частью обязательного пакета требований для вступления в ЕС.

«И здесь права вице-премьер Кристина Герасимов: стране действительно потребуется новый референдум. Но на этот раз граждане Молдовы будут голосовать уже с ясным пониманием цены европейского выбора не в лозунгах и обещаниях, а в конкретных политических и социальных последствиях для каждого гражданина Молдовы», – подчеркивает эксперт.

Политолог Дмитрий Чубашенко, комментируя последние инициативы руководства страны, заявил, что «Молдова находится в условиях геополитической оккупации, а власть представляет собой колониальную администрацию».