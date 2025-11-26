Германия – не наша Украина, с ней разговор будет другой, – генерал Гурулев

Анатолий Лапин.  
26.11.2025 11:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 701
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Немецкое руководство должно понимать, что в случае нападения на Россию, разговор с ФРГ будет принципиально отличаться от того, что происходит на Украине. Если Украину Россия старается сберечь, считая ее своей территорией, то существование Германии в случае агрессии закончится через полчаса.

Об этом в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону заявил депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Иногда нашу доброту принимают за нашу слабость. Они до сих пор не понимают, к примеру, тот же Писториус, что проблему с Германией можно решить за полчаса. Была Германия и нет Германии, Россия это в состоянии сделать. Причем это будет быстро, безболезненно и без потерь с нашей стороны.

Ну, вот я не знаю, что этому человеку еще надо, чтобы у него в голову дошло, коли он опять собирается лезть на территорию Российской Федерации.

Ведь вы поймите правильно, что в критический момент никто сильно заморачиваться не будет, мы тоже не можем разбрасываться с сотнями, тысячами жизней наших солдат.

Одно дело Украина – почему Украина, потому что наш президент тоже сказал, там есть элемент гражданской войны, это наша территория. Украина – наша территория, Германия – это не наша территория, мы туда не собирались, не собираемся никогда. Поэтому, если Украину мы бережем, для нас это важно, то на Германию нам глубоко наплевать», – заявил Гурулев.

