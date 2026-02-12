Гладко было на бумаге: Трамп пытается наладить узаконенный грабеж энергоресурсов Венесуэлы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Накануне и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес встречалась с министром энергетики США Крисом Райтом. В ходе визита эмиссара Трампа в Каракас был выдвинут ультиматум, согласно которому добыча и торговля нефтью и газом страны полностью переходит под контроль американцев. Исключительно ради народа Венесуэлы, конечно же.

Правительство США «в режиме 24 на 7» работает над выдачей новых лицензий, направленных на «либерализацию» экономики Венесуэлы, что позволит компаниям покупать товары, инвестировать средства и наращивать добычу нефти. С серьезной оговоркой: Каракасу предоставят возможность покупки американских товаров строго за деньги, вырученные от торговли США венесуэльскими энергоресурсами. При этом, правительство Венесуэлы теряет право экономического сотрудничества со своими традиционными партнерами — КНР, Россией, Кубой.

Переговоры завершились выступлением Райта, обещавшего: сотрудничество с США приведет к процветанию, появлению множества новых рабочих мест, а на головы населения прольётся натуральный золотой дождь.

Более сдержанная Родригес, выступавшая вместе с Райтом, сказала, что они обсудили возможность долгосрочного партнерства, которое позволит энергетической повестке стать «движущей силой» двусторонних отношений.

Встречу в Каракасе уже прокомментировал Трамп, пообещавший завалить деньгами Венесуэлу, «в которой её народ отчаянно нуждается», тщательно обходя вопросы насчет поддержки Родригес и отказа делать ставку на нобелевскую Мочу, раболепно отдавшую Донни свою вымороченную золотую медаль за ярлык на княжение.

Великодушный Донни также разрешил Китаю «играть определенную роль» в торговых отношениях с Каракасом, но только с разрешения США, как «доминирующей силы в регионе».

Самые интересные подробности, как всегда, остались за скобками.

В частности, стянутые к берегам Венесуэлы 3/4 ВМС США начинают потихоньку сниматься с якоря, чтобы отправиться для удушения Кубы. Оно и понятно: вечно держать крупные экспедиционные соединения ради пиар-охоты за лодками несчастных рыбаков — занятие затратное.

Вне зависимости от того, как сильно Трампу удалось прогнуть правительство Венесуэлы, перспективы грабежа ресурсов остаются туманными. Властелину галактики никак не удается заставить глав нефтедобывающих компаний США с низкого старта отправиться качать сверхтяжелую нефть Венесуэлы. Нефтяные тузы озабочены юридическими, политическими и финансовыми издержками.

Стойкое сопротивление совершенно обосновано. Они предлагают Трампу разделить риски восстановления ТЭК Венесуэы, поскольку в реконструкцию необходимо инвестировать не менее $100 млрд с крайне мутными перспективами. Деляги опасаются, что краденую нефть мало кто захочет покупать. Это особенно касается Китая. Американцы также боятся, что нефть им помешают качать партизаны-чависты, а прямой интервенции в Венесуэлу Трамп явно боится.

Так что непонятно, кому США выдают лицензии на добычу чужой нефти в режиме 24 на 7. Спокойно и на законных основаниях сегодня качает нефть в Венесуэле одна Chevron.

На бумаге у Донни всё выглядит гладко, но вот реализация потужных проектов постоянно хромает на обе ноги. Посмотрим, чем закончится попытка дистанционного колониального грабежа на этот раз…