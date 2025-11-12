Глава МИД Литвы: Следовало начинать сразу с 20-го пакета антироссийских санкций
Страны ЕС должны не только не бояться последствий от антироссийских санкций, но и на радость США конкурировать друг с другом, кто больше их введёт.
Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис на площадке американского «Института Хадсона» (включён в перечень нежелательных организаций в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы должны извлечь урок из трёх с половиной лет санкционной политики против России, что мы должны были использовать их в полную силу с самого начала. Постепенный рост не работает. 19 пакетов санкция ЕС, девятнадцать! Сейчас мы работаем над 20-м, это будет юбилейный пакет санкций. Это показывает, что мы были слишком медленными.
А что касается энергетики, компании в Европе до сих пор не попали под санкции, в отличие от США, где недавно было принято решение о санкциях против «Лукойла» и «Роснефти», что позорно для Евросоюза! Мы должны были быть впереди. Мы должны конкурировать друг с другом и занять лидирующую позицию», – вещал Будрис.
«Так что мы всё ещё недостаточно лишаем российский бюджет доходов от «Лукойла», поэтому мы должны продолжать. «Росатом», знаете ли, ядерная энергетика. Есть и другие области», – добавил литовец.
