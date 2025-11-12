Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны ЕС должны не только не бояться последствий от антироссийских санкций, но и на радость США конкурировать друг с другом, кто больше их введёт.

Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис на площадке американского «Института Хадсона» (включён в перечень нежелательных организаций в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

