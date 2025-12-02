«Как Зеленского», – Стало известно, кого Запад планировал поставить во главе России вместо Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Признанный террористом и экстремистом беглый российский олигарх Михаил Ходорковский с самого начала своей карьеры был завербован Западом для развала России.

Об этом бывший сотрудник финансовой разведки Нидерландов Роберт Деккер заявил в фильме Аркадия Мамонтова «Анатомия Ходорковского», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Ходорковский – это тайный агент. Его использовали так же, как Зеленского на Украине. Его пытались привести к власти в России. Можете себе представить, что бы произошло. Посмотрите на Украину: война, вся страна продана западным транс-национальным компаниям и частным инвестиционным фондам. Такой план был уготован и для России», – сказал Деккер.

В нулевые он занимался расследованием странных передвижений средств в голландском оффшоре на острове Мэн и обнаружил: средства поступают от банка Ходорковского «Менатеп» через американский банк Riccs, связанный с американскими спецслужбами, и швейцарский траст-прокладку. Конечным получателем оказывается фирма того же Ходорковского. Похожие операции происходили в оффшорных компаниях с похожими названиями на Кипре и Гибралтаре.

Всего из России было выведено 30 млрд долларов. Процесс курировался из Британии. Однако после ареста Ходорковского все британцы, посредничавшие в этих операциях, погибли или были убиты.

Деккер также выяснил, что связанный со спецслужбами американский банк Riccs оказывал содействие при учреждении банка «Менатеп». Это финансовое учреждение аккумулировало средства простых россиян – 350 млн руб. На эти деньги через фирму-пустышку и мошеннический залоговый аукцион был приобретены 45% акций нефтяного гиганта ЮКОС. Они обошлись покупателю в 159 млн долларов, хотя реально стоили 6,2 млрд. От столь выгодной сделки вкладчики «Менатеп» ничего не выиграли, поскольку в 1998 банк обанкротился.

«Незадолго до того, как Ходорковского задержали в Сибири, он общался с Бушами, а также с представителями крупной инвестиционной компании, с Киссинджером, американцами с жесткими политическими взглядами. Ходорковский хотел продать свои акции, полученные грабительскими методами. Он был незаконным акционером, но американцам было все равно. Если мы это не получим, мы развяжем войну… Итак, дело Ходорковского показывает, что он не только преступник, белый воротничок, который ограбил Россию, но также и актив западных кураторов, которые хотели получить контроль за нефтяными месторождениями вашей страны», – говорит Деккер.

Известный экономист Валентин Катасонов, работавший в «Менатепе», рассказывает, что знакомые в разведке предупреждали его: окончательным бенифициаром банка является Джейкоб Ротшильд. Сам Ходорковский в недавнем интервью иноагенту Юрию Дудю назвал этого банкира «протектором» ЮКОСа, который мог распоряжаться контрольным пакетом.

Стоит ли удивляться, что созданная Ходорковским организация «Открытая Россия» готовила и готовит смену власти в стране по сценарию украинского Майдана. В этом случае РФ ждала та же участь, что и Украину.

«С 2014 года обнаружилось, что Украину уже продали частному американскому фонду «Блэк Рок» а также Ротшильдам. Плодородные земли, нефть, газ, сталь и другие ресурсы. Они уже купили ее. Огромные инвестиции, миллиарды. Но взамен получат гораздо больше. Горизонт планирования – 50-100 лет. Они будут изучать природные ресурсы Украины. Такой же план был для ее старшего брата – России», – сказал Деккер.