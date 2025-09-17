«Коалиция желающих» примерит на себя роль мирового полицейского – британский генерал

США переключаются исключительно на Китай, и не хотят быть больше «мировым полицейским», поэтому европейцам предстоит нелёгкая задача перехватить у американцев эту эстафету.

Об этом в ходе дискуссии в британском Chatham House (признан нежелательной в РФ организацией) заявил экс-глава Объединенных Вооруженных сил Великобритании, генерал в отставке Ричард Бэрронс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европе нужно найти свой голос, стать более однородной и сплочённой, чем обычно. Это будет нелегко и не всегда популярно, но иначе её просто разорвут на части. Что касается США и урегулирования конфликта, мы привыкли к тому, что США были своего рода мировым полицейским. Они проводили политику, а иногда и применяли силу на этой основе. Но сейчас они не хотят этого делать. В мире появились и другие державы, и Китай – главный тому пример. С точки зрения Великобритании, да и других европейских стран, если посмотреть на наши национальные интересы, мы полагаемся на мир, который обеспечивает нас энергией, продовольствием и другими ресурсами, и мы живём в одной среде. Но это уже не так», – рассуждал Бэрронс.