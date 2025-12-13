«Как внезапно вскипает бульон по всей кастрюле», – российская армия освоила в Северске новый сценарий штурма городов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российской армии удалось взять Северск стремительными темпами на фоне хода СВО. Город, где когда-то жило около 15 тысяч человек, был занят 84 русскими бойцами, что свидетельствует об истощении ресурсов ВСУ.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Основные события за два дня произошли. Мы знаем, как долго по всем правилам осады берутся города, а здесь почти мгновенные действия. Но подготовительные действия начались 15 ноября. Инфильтрация, заход, оборудование пунктов. Путин собрал совещание, где ему по очереди доложили, как всё было сделано. Мы впервые услышали сейчас от комроты, от участников штурма, реальные цифры. Город с жилым советским фондом на 15 тыс. человек был взят 84 бойцами, которые были сведены в 24 группы, в среднем по три человека. Всё. Это вообще реально? Понятно, и украинцев было примерно столько же, если не меньше, понятно, что значительное количество войск, откуда можно было, Сырский сдёрнул на другие направления. Захват 15-тыс. города 84 бойцами означает, что утрачивается внятность самого определения вопроса контроля. … Точно так же на этом же совещании начальник Генштаба объявил, что 40% домов в Константиновке находится под контролем российской армии, а в Константиновке 70 тыс. человек жило», – напомнил Ширяев.

Подобные штурмы с предварительной инфильтрацией, как в Северске, теперь будут осуществляться неоднократно.