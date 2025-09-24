Макфол жалеет, что дал интервью иноагенту Дудю

Елена Острякова.  
24.09.2025 10:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 737
 
Дзен, Политика, Россия, США


Бывший посол США в России Майкл Макфол жалеет, что дал интервью российскому блогеру-иноагенту Юрию Дудю.

Об этом он заявил в интервью Центру стратегических и международных исследований (CSIS),  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший посол США в России Майкл Макфол жалеет, что дал интервью российскому блогеру-иноагенту Юрию...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«И кстати, я очень сожалею, что дал интервью Юрию Дудю. Я сказал, что не хочу этого делать, но меня уговорили. Но я, по крайней мере сказал, что не буду делать этого на русском. И все равно жалею об этом.  Потому что я сказал кое-что, чего не хотел говорить. У россиян есть право иметь несколько паспортов. Я ошибся», – сказал Макфол.

В интервью Дудю он заявлял, что российским эмигрантам надо отказаться от гражданства РФ ради отсутствия проблем за границей.

При этом от других русофобских высказываний бывший дипломат не отказался.

«Действия россиян внутри и за пределами России. Это говорит о том, что это не только война  Путина. Как я сказал в том шоу, это россияне совершают зверства на оккупированных ими территориях. Это не только Владимир Путин. И я думаю, что в обществе должна быть какая-то ответственность», – грозит русофоб.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить