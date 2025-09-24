Макфол жалеет, что дал интервью иноагенту Дудю

Бывший посол США в России Майкл Макфол жалеет, что дал интервью российскому блогеру-иноагенту Юрию Дудю.

Об этом он заявил в интервью Центру стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«И кстати, я очень сожалею, что дал интервью Юрию Дудю. Я сказал, что не хочу этого делать, но меня уговорили. Но я, по крайней мере сказал, что не буду делать этого на русском. И все равно жалею об этом. Потому что я сказал кое-что, чего не хотел говорить. У россиян есть право иметь несколько паспортов. Я ошибся», – сказал Макфол.

В интервью Дудю он заявлял, что российским эмигрантам надо отказаться от гражданства РФ ради отсутствия проблем за границей.

При этом от других русофобских высказываний бывший дипломат не отказался.