Макфол жалеет, что дал интервью иноагенту Дудю
Бывший посол США в России Майкл Макфол жалеет, что дал интервью российскому блогеру-иноагенту Юрию Дудю.
Об этом он заявил в интервью Центру стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«И кстати, я очень сожалею, что дал интервью Юрию Дудю. Я сказал, что не хочу этого делать, но меня уговорили. Но я, по крайней мере сказал, что не буду делать этого на русском. И все равно жалею об этом. Потому что я сказал кое-что, чего не хотел говорить. У россиян есть право иметь несколько паспортов. Я ошибся», – сказал Макфол.
В интервью Дудю он заявлял, что российским эмигрантам надо отказаться от гражданства РФ ради отсутствия проблем за границей.
При этом от других русофобских высказываний бывший дипломат не отказался.
«Действия россиян внутри и за пределами России. Это говорит о том, что это не только война Путина. Как я сказал в том шоу, это россияне совершают зверства на оккупированных ими территориях. Это не только Владимир Путин. И я думаю, что в обществе должна быть какая-то ответственность», – грозит русофоб.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: