Медведев: Руки Зеленского в крови жителей Донбасса

20.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Сегодняшние обстрелы республик Донбасса украинской армией, обернувшиеся жертвами среди мирных жителей, свидетельствуют, что Владимир Зеленский продолжает омерзительную политику своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом заявил российский телеведущий Андрей Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как там говорили? “Президент мира”? Я не верил и не верю в способность и, главное, желание спонсора АТО что-либо изменить. Человек, который ездил с концертами к карателям и говорил “спасибо, что защищаете нас от всякой мрази”. Что от него еще ждать?

Как держали людей в заложниках, так и держат. Как убивали детей на Донбассе, так и убивают. Все, что было дурного в правление Порошенко, превратилось в повестку Зеленского и стало еще хуже.

Два не очень хороших, и очень зависимых от разных внешних сил и внутренних групп человека боролись за пост президента. Один из них победил.

Если даже – вдруг я ошибаюсь, что вряд ли – Зеленский хочет прекратить войну, нынешние обстрелы свидетельство того, что он не контролирует армию. И не важно, зачем били по мирным жителям. Чтобы поднять рейтинг партии президента перед выборами, уронить оный перед выборами, или еще по какой причине.

Теперь можно окончательно сказать – руки Зеленского в крови жителей Донбасса. Строить отношения с Украиной надо исходя из этого факта», – отметил Медведев.