Мы не давали Трампу денег на ядерные испытания – конгрессмен

У США и без учета продолжающегося шатдауна нет денег на то, чтобы проводить ядерные испытания, о которых уже неоднократно заявил президент Дональд Трамп. Более того, до конца так и не ясно, что именно он имел в виду.

Об этом в рамках дискуссии в Атлантическом совете (нежелательная в РФ организация) заявил конгрессмен-демократ, бывший глава Комитета Палаты представителей по вооружённым силам Адам Смит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

