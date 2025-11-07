Мы не давали Трампу денег на ядерные испытания – конгрессмен
У США и без учета продолжающегося шатдауна нет денег на то, чтобы проводить ядерные испытания, о которых уже неоднократно заявил президент Дональд Трамп. Более того, до конца так и не ясно, что именно он имел в виду.
Об этом в рамках дискуссии в Атлантическом совете (нежелательная в РФ организация) заявил конгрессмен-демократ, бывший глава Комитета Палаты представителей по вооружённым силам Адам Смит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как только Дональд Трамп объяснит нам, что он подразумевает под ядерными испытаниями, это будет гораздо более интересный разговор. Так что нет, на это не выделено никаких денег.
И имейте в виду, что для тех, кто гораздо умнее меня и разбирается в ядерных технологиях, мы вроде как тестируем их. Есть компьютерные модели, знаете, как там обстоят дела с ураном.
Но мы не просто так перестали испытывать наш ядерный арсенал в 1991 или 1992 году и сказали: «Боже, надеюсь, это сработает». Есть процесс технологической проверки, который не требует взрывов и распространения ядерных отходов повсюду», – утверждал Смит.
