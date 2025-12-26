Нацист Билецкий: После перемирия вновь пойдем войной на Россию – нарожав солдат и вооружившись наукой

В России якобы рано или поздно ухудшится ситуация, чем и воспользуется Украина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Бомбардир» заявил основатель запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов», ныне командир 3-го штурмового корпуса Андрей Билецкий.

«Я уверен, что у каждой страны, каждой империи, государства наступает критический момент. Для нас он был в 14-м, и русские этим воспользовались. Для них он тоже наступит. Я не думаю, что это прям за горами. Я думаю, что это 10 лет в максимальном сроке. И мы должны просто быть готовыми, чтобы взять свое», – вещал нацист.

Сейчас же, по его словам, нужно остановить продвижение русских и не дать им навязать невыгодный для Украины мирный договор.

Он считает, что это время нужно будет использовать для улучшения экономической, научной и демографической ситуации, что позволить Украине создать сильную армию.

«Все, тогда мы выиграли», – рассуждал Билецкий.

