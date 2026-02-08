Укро-олигарх Тарута: Надо было сразу поступить с Крымом, как потом поступили с Мариуполем
В Киеве еще предстоит провести расследование, кто дал гарантии безопасности для выхода отряда Игоря Стрелкова из Славянска вместо того, чтобы разбомбить колонну. Более того, ВСУ имели шанс подавить Русскую весну еще в Крыму.
Об этом заявил украинский олигарх Сергей Тарута, после переворота 2014 года ставший губернатором Донецкой области, а ныне являющийся депутатом Верховной рады от партии Юлии Тимошенко.
«Почему дали 5500 группировке Гиркина и бронетехнике… У нас до Донецка 40 км – нет ни одного населенного пункта. Можно было авиацией все разбомбить», – сказал олигарх.
Тарута рассказал, что после окружения ВСУ под Иловайском в Киеве были панические настроения – приехавший порошенковский министр обороны Гелетей развернул карту, где Донецкая область была обозначена как ДНР.
«Как мне тогда уже сказали, что два или три раза ставил вопрос Путин Порошенко: «Ты отдай Мариуполь, а мы отдадим часть севера Донецкой области». Потому что для проекта Новороссия был нужен сухопутный коридор», – утверждал олигарх.
Он приписывает себе и своему брату строительство бетонных укреплений, которые смогли сдержать наступление армии ДНР на Мариуполь.
Тарута сокрушается, что Русскую весну не задушили сразу в Крыму.
«Да была бы операция, возможно, тогда бы погибло не больше 8-10 человек, но Крым был бы наш.. У русских было только шансов 5% на захват. Не было сухопутного коридора. Нейтрализовать аэродромы очень просто. 2-4 машины ставишь поперек полосы, и ни один самолет не прилетит.
В Севастополе – затопи на выходе один наш корабль, и ни один военный из них бы не вышел… Мы ж помним Тузлу. Что сделал Леонид Данилович? Он показал характер, сказал – открывать огонь.
Если бы в Крыму сказали открывать огонь, то из 32000 украинских силовиков нашлось бы 10-15%. 3-5 тысяч наших силовиков достаточно было бы, чтобы все нейтрализовать.
Наши моряки вышли из Крыма, перебрались в Мариуполь. Они потом показали, что они наши. Они готовы были воевать, но никто не дал команду», – сокрушается подельник Тимошенко.
