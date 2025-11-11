«Они готовы к смерти» – в Киеве требуют уничтожить Покровск с оставшимися гражданскими
ВСУ должны как можно дольше удерживать Красноармейск, а после отступления уничтожить город вместе с русскими солдатами и гражданским населением.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа медиа» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда я был в Покровске, то был абсолютно уверен, что лучшее решение – это вывести войска. Сейчас я немножко колеблюсь. Я бы всё-таки попробовал ещё пободаться, сыграть на истощение противника.
Это очень важный фактор – пытаться в каждой городской застройке истощить как можно больше русских войск. Это важно для будущего их возможного продвижения и будущей нашей обороны», – рассуждал Прошинский.
При этом он признался в понимании, что ситуация в Красноармейске может кардинально измениться в течение всего нескольких часов, и отход войск станет невозможным.
Но по мнению укро-офицера, ВСУ должны продолжать истощать Россию, а после потери города накрыть его из всей имеющейся артиллерии.
«Наши сейчас отрабатывают достаточно хорошо по уничтожению. И здесь нужно принимать решение – еще навалять и уничтожить, условно говоря, еще там тысячу или десять тысяч орков. Или пора уже вывести, занять оборону и накрыть город.
Там остались и ждуны, хотя наверняка там остались и наши граждане, которые поддерживают независимую Украину. Я знаю, что там такие есть, я встречал таких. Они готовы погибнуть в своем родном городе», – бредил нацист.
