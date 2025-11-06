От Норвегии требуют деньгами своих пенсионеров гарантировать помощь бандеровцам

Норвегии предложили гарантировать своим государственным суверенным фондом благосостояния в размере 1,7 триллиона евро европейский военный кредит Украине.

Об этом пишет британская газета The Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Это вариант появился после того, как Бельгия, где хранится основная часть замороженных активов РФ, отказалась дать согласие кредитовать за счет этих средств киевский режим.

«Однако Осло может прийти на спасение. Политическая элита Норвегии была задета за живое предложениями от Дании и других европейских партнеров, что страна, которая принадлежит к НАТО, но не к ЕС, «зарабатывает на войне» от российского вторжения в Украину, продавая большие объемы нефти и газа своим союзникам, при этом возвращая сравнительно мало. Норвежские экономисты Ховард Халланд и Кнут Антон Мерк утверждают, что их страна должна компенсировать эту неожиданную прибыль, предложив часть своих огромных финансовых активов в качестве гарантии», – пишет издание.

В публикации отмечается, что Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году для инвестирования доходов от ископаемого топлива. Сейчас это крупнейший суверенный фонд благосостояния в мире. В норвежском парламенте идею гарантировать средствами своих пенсионеров кредит Украине поддержали четыре из девяти партий, голоса которых нужны премьер-министру от Лейбористской партии Йонасу Гара Стьоре.

«Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы — и нашу. Норвегия должна внести вклад там, где может. Действовать как гарант займа для Украины — это и ответственно, и правильно», – заявила Гури Мельби, лидер Либеральной партии.

Впрочем, Стьоре уклонился от конкретного ответа, сказав лишь, что открыт к предложению и попросил подготовить отчет о том, как это может работать. Он заметил, что ждет результатов переговоров в Брюсселе по вопросу российских активов.