Бельгия вновь сорвала попытку бандеровцев наложить лапу на российские деньги

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лидеры ЕС так и не смогли согласовать анонсированное решение о выдаче киевскому режиму кредита за счет замороженных активов ЦБ РФ.

Как сообщает Politico, ссылаясь на свои источник, в ходе проходившего вчера саммита решить вопрос не удалось, поскольку против активно выступила Бельгия, в депозитарии которой хранится львиная доля активов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В публикации указывается, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на закрытой встрече «занял бескомпромиссную позицию», после чего переговоры зашли в тупик.

Бельгия резонно опасается судебных исков и хочет от ЕС гарантий покрытия потенциальных рисков.

Отмечается, что некоторые страны выражали недовольство по этому поводу.

«Никто не хочет нести ответственность за то, что у Украины закончатся деньги, но пока нет решения о том, чтобы действительно отправить им деньги», — сказал один из собеседников издания.

В итоге, пишет Politico, формулировки стали гораздо более расплывчатыми.

Кроме Бельгии, свои условия выдвинул руководитель Еврогруппы, объединяющей министров финансов стран еврозоны, представитель Ирландии Паскаль Донохью.

По его словам «репарационный кредит» не должен противоречить международному праву; угрожать финансовой стабильности еврозоны; ЕС должен искать «дальнейшие пути» поддержки экономики и оборонной промышленности Украины.

Киевский сайт «Европейская правда», ознакомившийся с проектом выводов по итогам саммита Евросовета, пишет, что из документа теперь «удалено прямое упоминание о плане Евросоюза по использованию российских активов для финансовой и военной поддержки Украины в 2026-27 годах».