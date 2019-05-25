Парламент Сербии обсудит, что делать с сепаратистами в Косово

25.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Жители сербских анклавов Косово в ближайшее время могут столкнуться с угрозой массовых репрессий, которые, по некоторым данным, готовит сепаратистский режим, захвативший власть в Приштине.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече со 140 представителями основных институтов Сербии в Косово и Метохии, где обсуждалось обострение ситуации вокруг края в результате действий албанских сепаратистов.

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Вучич отметил, что он обеспокоен возможными действиями РОСУ – отряда особого назначения косовской полиции, который находится в полной боевой готовности и может начать аресты сербов под различными предлогами.

«Мы обеспокоены действиями, которые планирует РОСУ, мы просим, ​​мы предупреждаем международное сообщество о том, чтобы это предотвратить, потому что в безумной борьбе за рейтинг партий в Косово и Метохии сербы всегда страдают. Мы просим представителей «пятерки» попытаться предотвратить новые провокации и новые действия албанцев не только в связи с арестами, но и с выселением сербов с севера КиМ», -цитирует Вучича издание Informer.

Президент Сербии добавил, что на предстоящих переговорах в Париже с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном планирует поднять тему экономической блокады славянских анклавов Косово после введения 100% пошлины на поставки сербской продукции, а также заявить о недопустимости легализации «армии Косово» вопреки решению Совбеза ООН.

Вучич поздравил с победой на выборах мэров муниципалитетов на севере Косово и Метохии сербскую партию – досрочная кампания проводилась после того, как градоначальники демонстративно подали в отставку, протестуя против решения Приштины об экономической блокаде. Таким образом, состоявшиеся выборы стали и референдумом о доверии правящему режиму в Косово.

В понедельник сербский парламент намерен рассмотреть специальный 100-страничный доклад по мерам урегулирования проблемы Косово.

В документе, который уже попал в местную прессу, политика Белграда в отношении Косово называется «стратегическим сюрпризом».

В 2013 году власти Сербии, вопреки ожиданиям отвергающих компромиссы сепаратистов, пошли на переговоры.

В ответ Приштина с 2013 года пыталась избежать выполнения своих обязательств в рамках диалога, отказаться от этого процесса и / или заставить Сербию сделать то же самое.

Белграду в свою очередь удавалось защитить свои интересы в крае без существенных уступок. В настоящее время сербы доминируют во всех политических, полицейских и судебных органах Косово и Метохии.

Напомним, что ситуация вокруг Косово в последнее время обостряется.

Как сообщал «ПолитНавигатор», состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Приштина накануне выдвинула территориальные претензии на второй город Сербии – Ниш.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.

В Сербии ждут визита министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ожидаются переговоры по Косово, а также о приобретении Белградом новых видов вооружений у Москвы. Часть такой техники уже была продемонстрирована на параде в честь Дня Победы.