По нефти и Украине ничего не решили: Трамп уехал от Си «смущённо-притихшим»
Наблюдатели скептически оценивают результаты встречи Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, которая состоялась в Южной Корее на военной базе США. Никаких прорывов ни по боевым действиям на Украине, ни по закупкам российской нефти не произошло.
«Нефть мы особо не обсуждали. Мы говорили о совместных усилиях, чтобы попробовать закончить эту войну. Она не влияет ни на Китай, ни на нас. И я хотел бы, чтобы всё это завершилось», – лукавил Трамп, в очередной раз изображая нейтральную сторону, а не участника конфликта, накачивающего ВСУ оружием и разведданными.
Специализирующийся на Китае обозреватель Николай Вавилов отмечает:
«Уже понятно, что никаких крупных изменений сложившейся ситуации не наступило. Очевидно также, что Трамп не добился от Китая изменений по закупкам российской нефти и газа, о чем говорил ранее. Интересно, что информация о вылете в Корею на встречу к Трампу появилась за час до начала встречи. Китай до последнего не сообщал о том, что делегация вылетает. Трамп, наверное, очень нервничал».
Тележурналист Константин Придыбайло обращает внимание:
«Трамп и Си общались 1 час 40 минут — пишут все. Но Трамп и Си общались через переводчиков, потому что первый не знает китайский, а второй принципиально не говорил бы на английском. В итоге 100 минут надо поделить на 2. Чистого времени Трамп и Си говорили менее часа. Что можно обсудить за это время? Ничего особенного».
Работавший в США тележурналист Валентин Богданов замечает:
«Трамп после встречи с Си Цзиньпином очень похож на себя же после встречи с Путиным. Какой-то смущенно-притихший. И явно не такой боевитый, как был в начале».
Политолог Марат Баширов резок:
«Если посмотреть на перечень всех острых тем, в том числе по конфликту на Украине, то значит, предварительная работа переговорных групп осталась на стадии рамочных решений и никакой «сделки» у Трампа нет. По сути – провал. Председатель Си теперь будет звонить партнерам по БРИКС и расскажет что к чему».
Впрочем, на апрель уже анонсирован визит Трампа в Китай – за оставшиеся месяцы и будет предпринята новая попытка подготовки сделки, считает Баширов.
Философ Александр Дугин воодушевлен:
«Мы стоим на пороге великого посрамления зарвавшейся Америки. Ей надо оставить только ее собственную территорию и с позором выгнать из остального мира… Путин и Си начали говорить с Трампом на серьезном взрослом языке. Хочешь быть чем-то, научись вначале уважать других. Сейчас очень важно включиться в поддержку Латинской Америки и обрушить американскую экспансию на Ближнем Востоке. Даже лояльная к Трампу японская женщина-самурай не отказалась от российской нефти. Индия, кстати, тоже. Надо научиться говорить Америке вежливое, но решительное нет. MAGA да, вот этим и занимайтесь. А гегемонии нет. Все. Это время вышло».
