Почему зимой России будет наступать и труднее, и легче

Максим Столяров.  
25.10.2025 22:08
  (Мск) , Москва
Просмотров: 78
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Сюжет дня


В зависимости от условий погоды, зима может стать как преимуществом, так и препятствием для продвижения российской армии. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, зима в пользу ВСУ. Все-таки, когда на полях снег, тепловизоры видят тепло человека, зверя, технику. И ещё хуже: в снегу будут видны следы передвигающейся пехоты.

Это сразу будет просто маркером. Можно будет человека отыскать просто, как бы он там не прятался, к нему будут вести следы. Это очень существенные обстоятельства», – сказал Ширяев.

«Конечно, зима предполагает неустойчивую погоду. И могут быть и мокрые дожди, и мокрый снег, сильные ветра, туманы. В этот момент преимущество получает, пользуясь погодой, наступающая сторона.

Потому что во время мокрого снега с ветром очень трудно запускать дроны и атаковать наступающих, при тумане разведка не видит наступления, и так далее. Никуда не денутся городские бои. Это будет сосредоточение усилий.

Но в целом никакая зима боевые действия не остановит. Раньше же как говорили: «слякоть, техника не может проехать». Сейчас про технику никто не вспоминает уже.

Российская армия будет вынуждена расширять фланги, укреплять их, наносить удары на гораздо большую глубину, если она решила наступать. Она все больше и больше будет опираться на дороги с твердым покрытием. И в целом, все-таки, наступательные движения, этот порыв не останавливается. Есть чисто психологические такие», – добавил выступающий.

