Почему зимой России будет наступать и труднее, и легче

В зависимости от условий погоды, зима может стать как преимуществом, так и препятствием для продвижения российской армии. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, зима в пользу ВСУ. Все-таки, когда на полях снег, тепловизоры видят тепло человека, зверя, технику. И ещё хуже: в снегу будут видны следы передвигающейся пехоты. Это сразу будет просто маркером. Можно будет человека отыскать просто, как бы он там не прятался, к нему будут вести следы. Это очень существенные обстоятельства», – сказал Ширяев.