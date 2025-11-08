Если оставлять ситуацию как есть, то оборона Красноармейска (Покровска) может стать таким же бессмысленным сжиганием корпусов ВСУ, каким были бои за Работино во время бесславного украинского «контрнаступа» 2023 года.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

