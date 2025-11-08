Полковник СБУ: «Если не раздвинем клешни, Покровск превратится в топку, пожирающую бригады»
Если оставлять ситуацию как есть, то оборона Красноармейска (Покровска) может стать таким же бессмысленным сжиганием корпусов ВСУ, каким были бои за Работино во время бесславного украинского «контрнаступа» 2023 года.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ситуация же не сегодня создана, она создана несколько месяцев назад, когда враг создал ситуацию полуокружения. Когда он сначала перерезал нам сначала доступ к Покровску, уже на машинах не заехать, люди пешком ходили, а потом сделал так, чтобы резервы не могли туда попадать, и когда истощил наши войска, начал продвигаться. …
Разумеется, ситуация будет сложная. Придётся принимать решение – или мы найдём резервы и раздвинем эти клешни, или ситуация будет постоянно угрожающей. Как у нас было на Работино во время контрнаступления, когда маленький такой коридор, который пожирал целые корпуса. И, конечно, это неправильная ситуация, когда мы просто кидаем, как дрова в печь, и сжигаем их. Нельзя этого допустить», – тревожится Костенко.
