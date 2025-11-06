Посол Украины в США обозвала пропагандистом известного американского блогера

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Западе растет количество недовольных вечной поддержкой Украины – как среди ряда политических лидеров, так и внутри стран среди населения. Кроме того, даже украинское общество все более скептически относится к продолжению боевых действий.

Об этом заявил известный американский блогер, бизнесмен Марио Науфал в общении с послом Украины в США Ольгой Стефанишиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы знаем, что премьер-министр Чехии Бабиш очень критически относится к нашей помощи Украине. Очевидно, премьер-министр Орбан, и у нас есть премьер-министр Сербии Вучич, у которого я тоже брал интервью, и он тоже очень критически относится к объему помощи, которую мы оказываем Украине, у нас есть премьер-министр Словакии, у меня был такой же разговор с ним. И это изменение, знаете ли, то, что мы наблюдаем во Франции и Германии, где поддержка Украины со стороны общественности, а не политиков, резко упала. Они считают, что это бесконечная война и бесконечная поддержка Украины. А если посмотреть на поддержку войны на Украине, то в начале 2022 года более 70% украинцев считали, что Украина должна продолжать сражаться, пока не выиграет войну, а в 2025 году этот показатель снизился до 24%, а тех украинцев, которые считают, что президент Зеленский должен договориться о прекращении войны, было 20% в 2022 году, сейчас их более 70%. Это неудивительно, потому что украинцы страдают», – заявил Науфал.

Стефанишина при этом обвинила блогера в том, что он пользуется тезисами «российской пропаганды»: