18.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Сербия может обернуть в свою пользу провокацию сепаратистов Косово, где местный «парламент» принял резолюцию, обвиняющую официальный Белград в якобы имевшем место «геноциде» косоваров во время борьбы за территориальную целостность страны в 1998-1999 годах.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Матвейчев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его мнению, утвержденная в Приштине резолюция – попытка создания очередного идеологического исторического мифа, как ранее был сформирован при поддержке США на Украине, где Москва обвиняется в «голодоморе»-геноциде, хотя голод в 1930-х годах был во многих союзных республиках.

«Эти вопросы крайне политизированы. Говорить о той фактуре, которая имеет место в действительности, как в случае с геноцидом армян, голодомором и с многими разными вещами, – практически не имеет смысла.

Существует, например, огромная литература научного характера, признанная абсолютно всеми университетами мира, – например, у нас один из главных авторитетов, профессор Кондрашин, который полностью развенчивает миф о голодоморе. И ученым абсолютно ясно, что ничего не было. Тем не менее, американский Конгресс признает, ставит памятники, требует какие-то компенсации и прочее.

Аналогичная ситуация и с сербами, поскольку они действуют в противофазе с политикой США, народ непокорный», – пояснил эксперт.

По его мнению, позиция албанских сепаратистов будет поддержана их покровителями с Запада. Однако у Сербии есть шанс переиграть ситуацию в свою пользу.

«Вероятность того, что этот разговор о «геноциде албанцев» получит какой-то, минимум медийный эффект – это 100%. Поддержат и США, и европейцы.

В противовес сербам нужно сделать аналогичные вещи, связанные с геноцидом сначала австро-венгерским и предъявить австро-венграм соответствующие претензии. А потом и американцам, которые раскололи их страну и занимались геноцидом.

И аналогичные темы к албанцам предъявить, если это все уже будет заходить в юридические рамки. Понятно, что в результате этого всего Сербия все равно откажется это признавать и, тем более, какие-то выплаты делать, репарации и так далее. Но, еще раз говорю, своего рода медийный эффект это может получить», – заявил Матвейчев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», албанские сепаратисты, незаконно отторгнувшие край Косово от Сербии, приняли в местном «парламенте» в Приштине резолюцию, где официальный Белград обвиняется в геноциде местного мусульманского населения. Так косовары трактуют борьбу сербских властей за сохранение территориальной целостности страны против банд албанских террористов, устроивших резню нелояльного сепаратистам населения края в 1998-1999 годах.

Состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Приштина накануне выдвинула территориальные претензии на второй город Сербии – Ниш.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.

В Сербии ждут визита министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ожидаются переговоры по Косово, а также о приобретении Белградом новых видов вооружений у Москвы. Часть такой техники уже была продемонстрирована на параде в честь Дня Победы.