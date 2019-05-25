Шредер назвал первоочередной проблемой блокаду сербских анклавов Косово

25.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Сербия активно поддерживает строительство газопровода «Турецкий поток», поскольку заинтересована получать российские энергоносители, когда маршруты поставок в Европу будут изменены, а «украинский кран будет закручен».

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, которая состоялась на проходившей в Белграде международной конференции «World Minds».

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«У нас отличные контакты и мы хорошо сотрудничаем. Когда мы сотрудничаем с Россией, мы заинтересованы в том, чтобы у нас был газопровод, чтобы у нас было достаточно газа для наших граждан, когда украинский «кран будет закручен», – цитирует сербского лидера издание Blic.

«Если мы посмотрим на США, у них есть свои собственные планы. Россия определенно является хорошим партнером, когда дело доходит до газопровода и всего остального», – отметил Шредер.

Участники встречи затронули и обострившуюся ситуацию вокруг действий сепаратистов в незаконно отторгнутом от Сербии крае Косово.

Шредер осудил экономическую блокаду, которую ввел режим в Приштине в отношении сербских анклавов Косово, обложив поставляемые из Сербии, а также Боснии и Герцеговины товары 100% пошлиной.

«Сначала мы должны рассмотреть те сборы, которые Косово недавно ввело для Сербии», – сказал бывший канцлер о первоочередной задаче.

«Я скажу вам честно, мы говорили об этом почти пять часов, и сформулировали ответ: нам нужно ускорить решение, активизировать усилия по решению проблемы Косово», – заявил Вучич журналистам.

Напомним, что ситуация вокруг Косово в последнее время обостряется.

Как сообщал «ПолитНавигатор», состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Приштина накануне выдвинула территориальные претензии на второй город Сербии – Ниш.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.

В Сербии ждут визита министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ожидаются переговоры по Косово, а также о приобретении Белградом новых видов вооружений у Москвы. Часть такой техники уже была продемонстрирована на параде в честь Дня Победы.