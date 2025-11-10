Спасибо шатдауну: Украина осталась без американских ракет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Появляются новые свидетельства о том, что поставки оружия США на Украину тормозятся вследствие рекордно длящегося американского шатдауна – приостановки финансирования правительства из-за невозможности согласовать вопрос в конгрессе.

Издание Axios отмечает: задержан оружия для союзников по НАТО и Украины на $5 млрд. Причина – фактический паралич ряда американских федеральных ведомств, в том числе бюро Госдепа, занимающегося согласованием экспортных контрактов. В итоге сорваны или отложены поставки таких систем, как HIMARS, Aegis и ракет AMRAAM для Дании, Хорватии и Польши, которые предназначались или могли быть переданы киевскому режиму.

«Это наносит ущерб как союзникам и партнерам США, так и американской оборонной промышленности», – заявил изданию высокопоставленный чиновник Госдепа.

По его словам, сейчас в бюро Госдепа работает лишь четверть штатных сотрудников. Это замедляет оформление сделок.

В статье говорится, что обычно процесс продажи американского оружия не является сложным, но закон о контроле за экспортом требует участия конгресса. А из-за вынужденных отпусков чиновников, которые должны информировать комитеты конгресса, этот механизм фактически остановился.

«Китай и Россия получают преимущество, тогда как оборонная база США теряет позиции, а союзники остаются без необходимого вооружения», – возмущается глава сенатского комитета по международным отношениям Джеймс Риш.

Ранее о негативном влиянии шатдауна на поддержку ВСУ заявлял украинский олигарх Константин Жеваго, а также писала британская газета «Телеграф».