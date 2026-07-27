Украина не дождётся «Пэтриотов», придётся довольствоваться европейской дешёвкой

Елена Острякова.  
27.07.2026 19:23
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


В НАТО еще не решили, какими дешевыми ракетами снабдить Украину и выдать их за «украинскую разработку», как это было с крылатой ракетой «Фламинго», которая на самом деле является британской.

Об этом контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил Cipher Brief передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В НАТО еще не решили, какими дешевыми ракетами снабдить Украину и выдать их за...

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«У них есть программа с европейскими странами. Я очень верю в этот проект, основанный на украинской компании, но получающий цепочку поддержки поставок от европейцев. Моя вера в эффективность европейских систем вооружения обратно пропорциональна количеству стран участниц. А в этом проекте внезапно оказалось 9 стран.

Будь я на месте украинцев, я бы немного сократил число участников. Оставил бы 4 или 5. Но они разберутся. Я не удивлюсь, если через полтора года они будут производить ракеты не такие хорошие, как «Пэтриот», но стоимостью 400-600 тысяч долларов. Это 10% от цены «Пэтриота» но 80% ее возможностей», – утверждал Монтгомери.

Он сомневается в том, что обещанная президентом США Дональдом Трампом украинскому узурпатору Владимиру Зеленскому лицензия на производство «Пэтриотов» выльется в конкретный проект. Максимум, Украина получит по 1-2 ракеты от разных стран.

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