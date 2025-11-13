Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Волна восхищения украинцами в Польше «почему-то» после прихода оранжевых майданщиков в 2004 году пошла на спад, и сейчас отношение к Украине откровенно вражеское.

Об этом на канале «История для взрослых» заявил журналист-бандеровец Олег Криштопа, недавно вернувшийся из Польши, где «снимал кино про УПА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кроме Русского мира, существует ещё «польський свит». И вынужден сказать, что это серьёзная проблема, о которой стоит говорить. Ненавидят, может, слишком громкое слово, но не любят – это точно. И чем дальше, тем больше. Я давно за этим наблюдаю, и что удивляет, после 2004 года, майдан, поляки тоже так страшенно оранжевое носили, волна восторга. И эта волна восторга потом превратилась в волну какой-то лютой ненависти, когда чуть ли не впервые тема «Волыни» начала нагнетаться, это где-то 2006-2007 год», – вещал Криштопа.