Стенания бандеровца: Поляки внешним врагом выбрали Украину, а не москалей

Вадим Москаленко.  
13.11.2025 20:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 186
 
Волна восхищения украинцами в Польше «почему-то» после прихода оранжевых майданщиков в 2004 году пошла на спад, и сейчас отношение к Украине откровенно вражеское.

Об этом на канале «История для взрослых» заявил журналист-бандеровец Олег Криштопа, недавно вернувшийся из Польши, где «снимал кино про УПА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кроме Русского мира, существует ещё «польський свит». И вынужден сказать, что это серьёзная проблема, о которой стоит говорить. Ненавидят, может, слишком громкое слово, но не любят – это точно.

И чем дальше, тем больше. Я давно за этим наблюдаю, и что удивляет, после 2004 года, майдан,  поляки тоже так страшенно оранжевое носили, волна восторга. И эта волна восторга потом превратилась в волну какой-то лютой ненависти, когда чуть ли не впервые тема «Волыни» начала нагнетаться, это где-то 2006-2007 год», – вещал Криштопа.

«Пишут, что «ПиС» недолго будет. Ну, в каком-то смысле, может, недолго. Есть вероятность, что все эти «конфедерации» и ещё более правые просто вытолкнут «ПиС» на маргинез, а может, сначала они будут объединяться.

Они сейчас соревнуются за голоса этих радикальных избирателей. И тем самым ещё больше накручивают общество в поисках внешнего врага. А внешним врагом почему-то они выбрали не Россию, а Украину», – сокрушался бандеровец.

