Тропой давно сгнивших нацистов: Зеленский готовится бежать в Латинскую Америку

Украинский узурпатор Владимир Зеленский уже подготовил для себя секретный схрон в Мексике, куда сбежит сразу, как почувствует опасность.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный эксперт, вице-президент Академии ракетных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одна из западных газет уже высказала мнение, что Зеленский может бежать из Украины в Мексику. Он там уже подготовил все необходимое для того, чтобы внезапно покинуть Украину под видом, скажем, командировки в какую-то другую страну. А на самом деле потом из этой страны или прямиком из Украины, минуя эту страну, исчезнуть в одной из латиноамериканских стран», – сказал Сивков.