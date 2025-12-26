У порошенковцев истерика: Трамп раздавит Зеленского на предстоящей встрече

Анатолий Лапин.  
26.12.2025 17:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 196
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


В слитом в сеть плане урегулирования конфликта на Украине ничего не сказано о территориальной целостности и границах 1991-го года, а на анонсированной встрече в США президент Дональд Трамп будет давить на просроченного диктатора Владимира Зеленского, чтобы тот принял российские условия.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Петра Порошенко Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В слитом в сеть плане урегулирования конфликта на Украине ничего не сказано о территориальной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что меня беспокоит, что в этом документе никоим образом не прописано уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Это официальная позиция, кстати, не только Украины и европейских партнеров, но и Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Поэтому, на мой взгляд, этими фактами тоже не стоит пренебрегать…

Я еще раз напомню заявление Трампа, которое он сделал еще пару недель назад. Он сказал, что он встретится со сторонами переговоров, то есть в том числе с украинским президентом, в случае, если текст соглашения будет согласован.

По состоянию на сегодня ни одного текста соглашения между всеми сторонами не согласовано, поэтому я не понимаю логику такой встречи», – переживал он.

«Я боюсь, как бы эта встреча не превратилась в то, что Трамп будет использовать ее для давления на украинского президента, для того, чтобы пойти на определенные уступки и согласиться на российские хотелки.

Поэтому, мне кажется, надо достаточно осторожно относиться к предстоящей встрече и не считать, что сам факт встречи может решить все наши проблемы.

Поверьте мне, к большому сожалению, на сегодня есть соблазн, в том числе, у администрации президента Трампа – решать все вопросы только за счет украинской стороны, не за счет агрессора», – вещал Елисеев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить