Украинский аналитик рисует пугающие перспективы для Запорожья и Днепропетровска

Проблемы на Запорожском и Днепропетровском направлениях куда более опасны для Украины, чем ситуация в Донбассе.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.

«Я постоянно талдычу годами, что запорожский фронт стратегически важен. Даже потеря Донбасса, политически очень тяжёлая, социально-гуманитарно тяжелейшие последствия, но стратегически на ход войны не влияет. Всё это всё очень далеко от ключевых индустриальных, социальных, политических центров Украины», – сказал эксперт.

А вот приближение фронта к Запорожью и Днепропетровску он характеризует как «стратегический риск».