Украинский аналитик рисует пугающие перспективы для Запорожья и Днепропетровска

Проблемы на Запорожском и Днепропетровском направлениях куда более опасны для Украины, чем ситуация в Донбассе.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.


«Я постоянно талдычу годами, что запорожский фронт стратегически важен. Даже потеря Донбасса, политически очень тяжёлая, социально-гуманитарно тяжелейшие последствия, но стратегически на ход войны не влияет. Всё это всё очень далеко от ключевых индустриальных, социальных, политических центров Украины», – сказал эксперт.

А вот приближение фронта к Запорожью и Днепропетровску он характеризует как «стратегический риск».

«Если Запорожье, Днепр окажутся в ситуации Херсона или даже Харькова, это совсем другая ситуация с точки и промышленного производства, и логистики вооружённых сил Украины на левом берегу Днепра, и гуманитарного кризиса с массой беженцев. Это направление очень опасно. Хотя до Запорожья и Днепра, если из района Гуляйполя идти, ещё очень большое расстояние, но высокий риск потери Гуляйполя уже в этом году, потому что не хватает ресурсов, не хватает сил», – опасается Бортник.

