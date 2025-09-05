В Киеве бахвалятся: Мы уже давно переплюнули «Моссад»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские спецслужбы по своей эффективности якобы стоят выше израильских.

Об этом в эфире киевской телеведущей и оголтелой русофобки Янины Соколовой заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности Дмитрий Жмайло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая поинтересовалась, насколько реально создание украинского Моссада.

«Нам, во-первых, нужно отойти от самой формулировки «украинский Моссад», потому что их история и наша история – это совершенно разные линии. И у нас есть спецоперации, которые точно уже переплюнули те же пейджеры, которые они сделали, потому что одно дело начинить что-то взрывчаткой, а другое дело завести что-то на территорию РФ, где уровень безопасности сейчас находится прямо на максимальном уровне», – рассуждал эксперт.

Вместе с тем он заметил, что в США есть влиятельное еврейское лобби, которое помогает Израилю, тогда как украинская диаспора деградирует.