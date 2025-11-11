Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока американское вмешательство и отказ Венгрии от российской составляющей в энергетике остаются благими пожеланиями противников РФ и «больше похожи на прожекты, чем на реальные проекты».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила украинский эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий спросил, могут ли американские модульные реакторы «вообще похоронить идею» достройки венгерской АЭС «Пакш-2» [против строительства которой были введены санкции ещё при Байдене].

«И что вы думаете о контрактах, где американцы таки переводят Венгрию, по крайней мере, на свои ядерные сборки для АЭС?», – уточнил пропагандист.

Кошарная ответила, что «это не факт».

«Потому что сообщения от венгерских лидеров и Белого дома, например, что касается нефти, расходятся. Венгры утверждают, что это исключение из-под санкций США в вопросе нефти – бессрочное. А американцы говорят, что только на год. Что касается обещаний покупать эти сборки, во-первых, на мой взгляд, Венгрия ни в коем случае не откажется от этого российского проекта, потому что это строится за деньги кредита России. И они даже там что-то с банками делали. А обещания, ну, пока что не построено, работы идут, какой-то бетон на площадке заливают, они не откажутся, сто процентов. А топливо – это процесс ещё долгий, обещали, там изменение обстоятельств и т.д. Обещать можно много. Зачем там про малый модульный реактор? Тоже только обещания пока что. Потому что у Венгрии нет финансовых ресурсов, там долгое время была помощь от ЕС и т.д. Поэтому это…», – комментировала укро-эксперт.