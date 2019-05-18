В Москве предложили Сербии достойный ответ на выходку сепаратистов Косово

18.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Власти Сербии должны симметрично отреагировать на принятое постановление сепаратистского «парламента» незаконно отторгнутого края Косово, обвинившего Белград в якобы имевшем место «геноциде» албанского населения.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сербия должна сделать свой, так скажем «список Шиндлера» и предъявить его косовским террористам, в том числе, на уровне Запада.

Я думаю, что у сегодняшнего Белграда в Брюсселе и вообще на европейском уровне хватит адвокатов, которые готовы опубликовать и защитить позицию Сербии, позицию правды, здравого смысла.

Нужно предъявить все претензии по десяткам тысяч убитых и сотням тысяч вынужденных бежать сербов. Предъявить счет за этих людей, их страдания – нынешней Приштине и ее официальным международным кураторам.

Сербия должна (и, я думаю, что Россия эту историю поддержит) создать свой фонд по геноциду сербов и активно защищать эту историю на всех уровнях», – заявил Бондаренко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», албанские сепаратисты, незаконно отторгнувшие край Косово от Сербии, приняли в местном «парламенте» в Приштине резолюцию, где официальный Белград обвиняется в геноциде местного мусульманского населения. Так косовары трактуют борьбу сербских властей за сохранение территориальной целостности страны против банд албанских террористов, устроивших резню нелояльного сепаратистам населения края в 1998-1999 годах.

Состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Приштина накануне выдвинула территориальные претензии на второй город Сербии – Ниш.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.

В Сербии ждут визита министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ожидаются переговоры по Косово, а также о приобретении Белградом новых видов вооружений у Москвы. Часть такой техники уже была продемонстрирована на параде в честь Дня Победы.