Выборы в Косово показали, что Великая Албания невозможна

20.05.2019, Москва, Елена Острякова

Итоги прошедших муниципальных выборов в славянских анклавах на севере Косово показали, что сербское население края консолидировано и настроено против албанского сепаратистского режима в Приштине.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Армен Гаспарян.

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«Многие по старинке назовут это аналогом протестного голосования. Очевидно, что косовские албанцы совершили ошибку, позволив эти муниципальные выборы. Потому что выборы продемонстрировали: вопрос с Косово вовсе не решен. Ни о какой Великой Албании речь не идет. Очевидно, сейчас начнется процесс дополнительного закручивания гаек», – сказал Гаспарян.

Он также считает, что выборы послужили напоминанием Евросоюзу об ответственности за край, ситуацию в котором он искусственно обострил и довел до незаконного отделения от Сербии.

Напомним, что представители сербской общины с разгромным счетом победили на состоявшихся 19 мая выборах в четырех муниципалитетах славянских анклавов Косово.

Внеочередные выборы в четырёх сербских муниципалитетах были объявлены после того, как мэры демонстративно подали в отставку из-за введения албанскими сепаратистами 100% таможенных пошлин на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Решение о пошлине фактически поставило сербские анклавы в условия блокады.

На досрочные выборы выдвинули свои кандидатуры те же сербские политики, что ранее подали в отставку с должностей мэров. Таким образом, избирательная кампания стала референдумом о доверии политике албанской верхушки, захватившей власть в крае.

Итоги кампании крайне важны на фоне осложнившейся ситуации вокруг Косово.

Как сообщал «ПолитНавигатор», состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Приштина накануне выдвинула территориальные претензии на второй город Сербии – Ниш.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.

В Сербии ждут визита министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ожидаются переговоры по Косово, а также о приобретении Белградом новых видов вооружений у Москвы. Часть такой техники уже была продемонстрирована на параде в честь Дня Победы.