Выборы в Косово стали новым поражением сербских майданщиков

20.05.2019, Москва, Елена Острякова

Муниципальные выборы на севере Косово, где в славянских анклавов с огромным перевесом победили сербские политики, стали еще одним поражением прозападной оппозиции в Белграде, которая призывала к бойкоту избирательной кампании или же даже открыто поддерживала представителей от албанских партий.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко.

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«Готовились провокации в это воскресенье. Как это ни печально, но сербская оппозиция практически сработала вместе с албанскими властями Косово. То есть она работала против участия сербов в выборах исполнительной власти сербских регионов. Это могло бы сыграть негативную роль в будущем», – сказал Бондаренко.

По его словам, оппозиция продемонстировала готовность бороться с сербской властью даже в ущерб национальным интересам.

«Страшно предположить, до чего еще может дойти оппозиция Сербии. Эти выборы показали: она готова работать даже вместе с албанцами. Это огромное лицемерие, когда оппозиция обвиняет в сдаче Косово действующего президента Вучича. Но при этом своими действиями ставит под угрозу победу сербских мэров в сербских провинциях», – сказал Бондаренко.

Тем нее менее, отметил эксперт, усилия оппозиции пропали даром.

«Люди пришли на выборы, бойкот не состоялся. Сербы остались во главе сербского Косово. Сербское самоуправление будет продолжать поддерживать контакт с президентом. Это значит, что Белград продолжает оказывать влияние на север края. А была опасность, что север уйдет под Приштину», – сказал Бондаренко.

Напомним, что представители сербской общины с разгромным счетом победили на состоявшихся 19 мая выборах в четырех муниципалитетах славянских анклавов Косово.

Внеочередные выборы в четырёх сербских муниципалитетах были объявлены после того, как мэры демонстративно подали в отставку из-за введения албанскими сепаратистами 100% таможенных пошлин на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Решение о пошлине фактически поставило сербские анклавы в условия блокады.

На досрочные выборы выдвинули свои кандидатуры те же сербские политики, что ранее подали в отставку с должностей мэров. Таким образом, избирательная кампания стала референдумом о доверии политике албанской верхушки, захватившей власть в крае.

Итоги кампании крайне важны на фоне осложнившейся ситуации вокруг Косово.

Как сообщал «ПолитНавигатор», состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Приштина накануне выдвинула территориальные претензии на второй город Сербии – Ниш.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.

В Сербии ждут визита министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ожидаются переговоры по Косово, а также о приобретении Белградом новых видов вооружений у Москвы. Часть такой техники уже была продемонстрирована на параде в честь Дня Победы.