У украинского командования феодальное отношение к войне – удержание территорий ценой любых человеческих жертв.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Со стороны Сырского очень много лжи, нежелания понимать, что происходит на месте. Отношение к солдатам, как к роботам, которым если батарейки поменять, то их моторесурс вечен.

Абсолютно феодальное отношение к войне. Отношение к таким событиям, как сейчас в Покровске, ярко демонстрирует, что сущность нашего военно-политического руководства мало чем отличается от нашего противника», – жаловался Бекренев.