Зе-шайка превратила ВСУ в феодальную армию – укро-офицер

Вадим Москаленко.  
04.11.2025 20:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 396
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


У украинского командования феодальное отношение к войне – удержание территорий ценой любых человеческих жертв.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У украинского командования феодальное отношение к войне – удержание территорий ценой любых человеческих жертв....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Со стороны Сырского очень много лжи, нежелания понимать, что происходит на месте. Отношение к солдатам, как к роботам, которым если батарейки поменять, то их моторесурс вечен.

Абсолютно феодальное отношение к войне. Отношение к таким событиям, как сейчас в Покровске, ярко демонстрирует, что сущность нашего военно-политического руководства мало чем отличается от нашего противника», – жаловался Бекренев.

«То есть, их интересует территория и абсолютно плевать на жизни людей. При том, что риторики они придерживаются такой, что люди ценны. По факту абсолютно полное презрение к жизням наших воинов.

В нашем руководстве люди с феодальной этикой, несущие одни и те же ценности личного обогащения и наплевательского отношения к людям. И таких же подчиненных себе находят в армии. Поэтому, армия точно такая же феодальная», – злился каратель.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить