Зюганов хочет приравнять «ноябрьские» по длительности к «майским»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В 2026 году, который объявлен в России годом народного единства, нужно отмечать праздники не только 4, но и 7 ноября.

Об этом с трибуны Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не случайно две даты – 4 и 7 ноября – разделяют всего два дня. Их нельзя разделять ни в политической, ни в общественной жизни. И та и другая знаменуют восстановление нашей государственности, которая является главным завоеванием всей русской культуры и русской цивилизации, которая объединила вокруг себя 190 народов и народностей», – сказал Зюганов.

30 октября группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о переучреждении государственного праздника 7 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту инициативу утверждением, что «день Великой Октябрьской социалистической революции утратил релевантность с исторической точки зрения».