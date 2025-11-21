А где репарации?!. В Киеве требуют срочно собирать Евро-саммит «в противовес маразму Трампа»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Слитый в западные СМИ план из 28 пунктов по Украине – это «диагноз полной деградации команды Трампа», и Европа должна выступить единым фронтом в поддержку Киева.

Об этом на канале «Эспрессо» заявил украинский эксперт-международник, председатель ВОО «Украина в НАТО» Юрий Романюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это диагноз полной деградации дипломатии и интеллектуальных способностей США и команды Трампа. Предложить такую ахинею на четвёртом году полномасштабной войны – это историческая катастрофа и позор для США. Это ловушка… Если бы, гипотетически, Украина подписала такую аренду своих территорий, она юридически приводит к признанию Украиной, что эти территории отчуждены Россией. Это нас лишает права претендовать на репарации! И здесь нет ЕС, здесь нет Украины. За столом ведут переговоры без Украины, а Украина есть в меню, мы в тарелке, нас делят, нас едят!» – верещал бандеровец.

Он потребовал срочного саммита с европейцами, где Трампу противопоставят «ришучисть и еднисть».