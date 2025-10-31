Австрийский эксперт рассказал, как «Орешник» на время остудил пыл Запада

31.10.2025 09:34
США провоцируют эскалацию, помогая Украине наносить удары по Украине.

Как передает  корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью DW (в РФ медиагруппа признана иноагентом) заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте Маркус Райснер.

Ссылаясь на данные разведки, интервьюер заметил, что на Украине Владимир Путин «сейчас действует еще более решительно». Согласны ли вы с этим?

«Россия по-прежнему убеждена, что может достичь своих целей на оперативном уровне. Примечательно, что США пытаются усилить давление на Россию, в том числе поддерживая Украину в атаках на цели внутри РФ, в первую очередь на важные объекты нефте- и газопереработки, чтобы лишить россиян ресурсов, необходимых для ведения этой затяжной войны.

И сейчас мы видим, как США, следуя стратегии «варки лягушки», вновь накаляют обстановку. Отчасти это связано с масштабным ужесточением санкций,⁣ в том числе, в отношении таких стран, как Китай и Индия, а также с поддержкой Киева, которая позволяет ему осуществлять масштабные атаки беспилотниками вглубь российской территории», – сказал эксперт.

Он считает, что решимость Владимира Путина следует рассматривать с запуском ракеты «Буревестник» и размещением в Белоруссии системы «Орешник».

«В этой войне уже было три обострения. Первый раз – летом 2022 года, когда Россия рассматривала возможность применения тактического ядерного оружия, которую США удалось нейтрализовать. Второй раз – в конце правления прежней администрации США, когда по российской территории были применены западные системы вооружения большей дальности. Россия ответила применением ракеты «Орешник», а также несколькими гибридными атаками. После этого дальнейших атак на российскую территорию с использованием западных систем вооружения не было.

И третья эскалация, которую мы переживаем сейчас, на мой взгляд, началась с атаки на крупный военный завод в Брянске, где, по-видимому, были применены ракеты Storm Shadow. И затем, как следствие, мы увидели испытание российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. И, на мой взгляд, это укладывается в типичную схему взаимных угроз», – резюмировал Райснер.

