США провоцируют эскалацию, помогая Украине наносить удары по Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью DW (в РФ медиагруппа признана иноагентом) заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте Маркус Райснер.

Ссылаясь на данные разведки, интервьюер заметил, что на Украине Владимир Путин «сейчас действует еще более решительно». Согласны ли вы с этим?

«Россия по-прежнему убеждена, что может достичь своих целей на оперативном уровне. Примечательно, что США пытаются усилить давление на Россию, в том числе поддерживая Украину в атаках на цели внутри РФ, в первую очередь на важные объекты нефте- и газопереработки, чтобы лишить россиян ресурсов, необходимых для ведения этой затяжной войны. И сейчас мы видим, как США, следуя стратегии «варки лягушки», вновь накаляют обстановку. Отчасти это связано с масштабным ужесточением санкций,⁣ в том числе, в отношении таких стран, как Китай и Индия, а также с поддержкой Киева, которая позволяет ему осуществлять масштабные атаки беспилотниками вглубь российской территории», – сказал эксперт.

Он считает, что решимость Владимира Путина следует рассматривать с запуском ракеты «Буревестник» и размещением в Белоруссии системы «Орешник».