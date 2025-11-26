Без выхода на границы-91 ничего не подпишем с Россией! – генерала ВСУ воодушевили козни Европы против плана Трампа
Украина должна взять пример с Японии и не соглашаться на полноценный мир с Россией.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко.
Ведущий заметил, что на Украине распространяется мнение, что нужно идти на уступки России, чтобы сохранить государственность, как сделала в 1940-м году Финляндия.
Укро-генерал признал, что ситуация в стране действительно тяжелая.
«Нужно принимать тяжелые решения и продвигаться вперед. Возможно, сейчас выходить на остановку боевых действий, а затем на перемирие, но не больше. С ними подписывать на международном законодательстве, если вопрос не стоит возвращения на территорию 1991 года, нет смысла, целесообразности.
И Япония не подписывает с 45-го, не отдает четыре острова, значит, они до сих пор не подписывают», – вещал украинец, промолчав о том, что Япония до этого подписала безоговорочную капитуляцию и полностью разоружилась.
