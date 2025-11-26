Без выхода на границы-91 ничего не подпишем с Россией! – генерала ВСУ воодушевили козни Европы против плана Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна взять пример с Японии и не соглашаться на полноценный мир с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко.

Ведущий заметил, что на Украине распространяется мнение, что нужно идти на уступки России, чтобы сохранить государственность, как сделала в 1940-м году Финляндия.

Укро-генерал признал, что ситуация в стране действительно тяжелая.