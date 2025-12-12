Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад хочет сохранить 800-тысячную армию Украины, чтобы после войны использовать неонацистов по всему миру.

Об этом на канале «БелТА» заявил политолог Сергей Карнаухов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Постоянно обсуждается вопрос – какова численность армии Украины, которая должна остаться там на территории. Называют 800 тысяч военнослужащих. По цифрам, это бюджет равен практически тому, что нужно на содержание современной голодающей Украины. То есть, содержать армию 800 тысяч невозможно. Особенно, если она просто стоит, коптит, ничем не занимается. Это абсолютная утопия. Это роскошь даже для такой страны, как наша. Когда нет военной угрозы, такая армия – это очень громоздкое образование. Так что вопрос – зачем? Кому это надо? Британия понимает, что своей армии у них нет и в ближайшие годы не будет никак. Флота нет, подводного флота нет, армии нет, танков нормальных нет, единого места в Европе, где это можно быстро собрать, нет. Кооперационные связи развалены», – сказал Карнаухов.