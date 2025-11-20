BlackRock, Vanguard и State Street. Три компании, стоящие за всеми войнами

Война – дело дорогое. Воюющие страны довольно часто прекращали своё существование, не потерпев на поле боя ни единого поражения. Но наступал крах в экономике. И если так легко проиграть на военных затратах, то многим было бы очень приятно зарабатывать на войне.

Наиболее яркий пример – США, где правящие элиты очень хорошо нагрели руки на двух мировых войнах, выведя свою страну на уровень сверхдержавы. С тех пор американская верхушка пристрастилась к заработку на войне, пишет в авторской колонке Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Сегодня ВПК США продолжает зарабатывать на том же конфликте в Секторе Газа. Только за последние два года было заключено контрактов на поставки вооружения Израилю более чем на $32 млрд.

Лидером оказалась компания Boeing – поставила Израилю модернизированных F-15 на $18.8 млрд и высокоточных боеприпасов на $7.9 млрд.

Конфликт в Газе не обошла стороной и знаменитая Lockheed Martin, которая в ракетном подразделении увеличила доходы на 13%, заработав $12.7 млрд.

Northrop Grumman занята поставкой электроники для израильских ракет и авиации, в Oshkosh даже заявили, что данный конфликт спас от закрытия одну из её производственных линий, а General Dynamics солидно заработали на поставках 120-мм снарядов для танков «Меркава».

Так что это золотая жила для американских элит. Бизнес идёт так хорошо, что новые контракты уже заключены вплоть до самого 2029 года.

Модные бренды, вроде Google, Amazon, Microsoft и Palantir, которые постоянно на слуху у молодёжи, тоже замазаны кровью. Они сотрудничают с израильской армией в области искусственного интеллекта и цифровой координации. Гендиректор Palantir Алекс Карп заявил об использовании своих технологий для поиска целей в анклаве, которых он назвал «террористами», хотя на деле большинство жертв были мирными жителями.

Не стоит думать, что все «гаражные» основатели раскрученных стартапов мечтали участвовать в бойне. Просто в США рыночек решает за тебя, а не ты решаешь, куда вкладываться, или нет. Ведь в твою развивающуюся компанию хорошо вложились для того, чтобы она давала многократную отдачу. Да и принадлежат такие фирмы отнюдь не официальным владельцам, а держателям их акций, вроде тех же транснациональных корпораций и фондов BlackRock, Vanguard и State Street. Именно они диктуют условия и говорят, что делать, – в таком бизнесе нет места морали.

Упомянутые Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Oshkosh, General Dynamics и остальные, замешанные в оружейной торговле с Израилем, – тоже принадлежат BlackRock, Vanguard и State Street и другим инвест фондам.

Кроме Большой тройки в списке основных акционеров значатся и другие фонды. Их достаточно много, и все они владеют крупной частью этих компаний. Но все эти инвестиционные фонды тесно сотрудничают между собой. А, точнее, они владеют долями друг друга точно так же, как владеют прочими компаниями и являются одной большой системой управления половины мира. Эти транснациональные корпорации между собой переплетены так, что самые крупные являются учредителями более мелких, а на верхушке этой пирамиды находятся три крупнейших – BlackRock, Vanguard и State Street, которые тоже между собой переплетены. Да и руководство в них нельзя поменять, если не собрать их в одном кабинете. То есть, они тоже учредители друг друга.

Этой единой системе подчиняются многие западные страны и правительства, особенно очень слабые страны. Та же Украина, практически полностью принадлежит Большой тройке, ведь с 2022 года корпорации купили её после того, как намеренно снизили цены на её земли, недра, промышленность, энергетику и порты. Транснациональные корпорации не только владеют Украиной, но и ведут её руками войну с Россией. Поэтому неудивительно, что в России толком не знают, с кем конкретно можно договариваться о мире. С такой системой вообще диалог невозможен.

Война на Украине, в Израиле и Палестине, да где угодно, всегда выгодна элитам США. Они договариваются между собой и подкупают политиков, чтобы начать войну в одной или другой точке планеты и получить выгоду.