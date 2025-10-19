Буданов: Боже упаси встретиться в бою с «устаревшей» китайской техникой
Китайцы на параде в Пекине показали очень прогрессивную технику, которая несёт огромную угрозу.
Об этом на Киевском экономическом форуме заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов в России), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если она [техника] идёт, значит, это кому-то нужно. Значит, это начнёт когда-то летать, стрелять. Вам парад в Китае не показался каким-то весьма устаревшим? Мы же это видели», – с пренебрежением спросила ведущая панели пропагандистка Наталья Мосейчук.
«Нет, я бы так не сказал. К сожалению, я знаю ТТХ этой техники, какая там показывалась. Он [парад] не «весьма устаревший». Это очень прогрессивная техника, которая несёт огромную угрозу.
И дай Бог, чтобы мы с ней никогда в боевых действиях не встретились. Ничего хорошего там нет», – разочаровал Зе-пропагандистку Буданов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: