Экс-посол Украины в США: «Это ужасно. Мы согласились с поражением»
Украина попала в ловушку, объявляя о начале мирных переговоров с Россией – это сразу же ослабило поддержку со стороны Запада.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью каналу «Лига» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.
«Мы проигрываем в чем? Первое: все видящие переговоры, говорят: «Зачем дополнительно снабжать оружием или заявления делать резкие, если идут переговоры?». Яркий пример генсека НАТО с его риторикой во время визита украинский парламент. Это совсем не та риторика, которая была у господина Рютте. Она слабее, она совершенно не говорит об очевидных вещах», – сокрушается экс-посол.
«Мы демонстрируем дальше, что нами принята эта схема российская. То есть, сейчас речь о деталях, военные на какие рубежи уйдут. То есть, мы уже приняли нарратив России о передаче суверенных территорий. Это ужасно. Это просто ужасно, когда две страны воюют. Самое плохое, что может быть – это принять поражение в своих мозгах», – резюмировал Чалый.