Экс-посол Украины в США: «Это ужасно. Мы согласились с поражением»

Украина попала в ловушку, объявляя о начале мирных переговоров с Россией – это сразу же ослабило поддержку со стороны Запада.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью каналу «Лига» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

«Мы проигрываем в чем? Первое: все видящие переговоры, говорят: «Зачем дополнительно снабжать оружием или заявления делать резкие, если идут переговоры?». Яркий пример генсека НАТО с его риторикой во время визита украинский парламент. Это совсем не та риторика, которая была у господина Рютте. Она слабее, она совершенно не говорит об очевидных вещах», – сокрушается экс-посол.