«Кажется, что ресурсы у России бесконечные» – страдания майора ВСУ

Вадим Москаленко.  
07.02.2026 21:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1236
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Даже дорогая техника в передовых подразделениях ВСУ становится одноразовой, потому что российская армия её быстро уничтожает.

Об этом в эфире телеканала «ProUA» заявил замкомандира 4 батальона 4 бригады ВСУ майор Владимир Назаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У России, на первый взгляд, неограниченные ресурсы во многом – боеприпасах, дронах, многих других средствах. Они до сих пор могут позволять себе вести беспокоящий артиллерийский огонь.

О количестве КАБ, Шахедов по прифронтовым городам я уже молчу. Это идёт просто беспокоящий огонь: уничтожается дом за домом, посадка за посадкой. Уничтожается не только артиллерией и миномётами, но и КАБ», – жалуется Назаренко.

«И в этих условиях все имеющие средства идут в горнило войны. А нужно очень многое. Всё очень быстро растрачивается: средства связи, дроны, логистика, РЭБ.

Это всё стало просто расходниками в условиях чрезвычайно сложной логистики. Потому что килл-зона постоянно расширяется, несмотря на погодные условия. Враг активно использует фпв и много чего ещё», – стенает ВСУшник.

