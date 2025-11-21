«Дайте ему Ленинскую премию вместо нобелевки» – в британском парламенте истерика из-за «предательства» Трампа

Константин Серпилин.  
21.11.2025 09:21
  (Мск) , Лондон
Просмотров: 362
 
Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина


«Мирный план» США является предательством Украины, и не может быть принят её западными хозяевами. Об этом на выступлении в британском парламенте заявил депутат Калум Миллер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мирный план» США является предательством Украины, и не может быть принят её западными хозяевами....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Последние предложения Дональда Трампа по обеспечению мира на Украине могли быть написаны в Кремле. Возможно, так оно и было.

Если Киев под давлением Москвы и Вашингтона согласится на эти условия, которые включают сдачу Донбасса и прекращение поставок жизненно важного оружия – это будет ни чем иным, как предательством наших украинских союзников», – сказал Миллер.

В свою очередь, Джулиан Мюррей признался, что Лондону не нравится сокращение расходов США на «безопасность» Европы.

«Выдвигая предложения, которые мог бы написать сам убийца из Кремля, президент Трамп, похоже, наконец, отказался от Нобелевской премии мира, и довольствуется Ленинской премией мира.

Я обеспокоен высказываемы посла США в НАТО о том, что его долгосрочной целью было бы то, чтобы Германия взяла на себя роль Америки в Альянсе. Разве это не предательство десятилетий мира, для сохранения которого была создана НАТО?» – возмущался парламентарий.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить