«Дайте ему Ленинскую премию вместо нобелевки» – в британском парламенте истерика из-за «предательства» Трампа
«Мирный план» США является предательством Украины, и не может быть принят её западными хозяевами. Об этом на выступлении в британском парламенте заявил депутат Калум Миллер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Последние предложения Дональда Трампа по обеспечению мира на Украине могли быть написаны в Кремле. Возможно, так оно и было.
Если Киев под давлением Москвы и Вашингтона согласится на эти условия, которые включают сдачу Донбасса и прекращение поставок жизненно важного оружия – это будет ни чем иным, как предательством наших украинских союзников», – сказал Миллер.
В свою очередь, Джулиан Мюррей признался, что Лондону не нравится сокращение расходов США на «безопасность» Европы.
«Выдвигая предложения, которые мог бы написать сам убийца из Кремля, президент Трамп, похоже, наконец, отказался от Нобелевской премии мира, и довольствуется Ленинской премией мира.
Я обеспокоен высказываемы посла США в НАТО о том, что его долгосрочной целью было бы то, чтобы Германия взяла на себя роль Америки в Альянсе. Разве это не предательство десятилетий мира, для сохранения которого была создана НАТО?» – возмущался парламентарий.
