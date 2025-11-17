Депутат Думы: Калининград уничтожит любую из столиц старой Европы – о блокаде лучше не думать

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Попытка блокады Калининграда будет расценена как «казус белли». В таком случае не стоит ждать, что область будет «отстреливаться из пистолетов» – в анклаве хватает вооружения, которое может стереть с карты столицы «старой Европы».

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил депутат Госдумы, член оборонного комитета Андрей Колесник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

