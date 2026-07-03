Экс-мэр Одессы «четко» отделил украинцев от Одессы

…а у экс-мэра Одессы Геши Труханова продолжается гастрольный чес в рамках раскрутки альбома «Я не русский — я хохол».

Бэкграунд все знают — осенью прошлого года его «по беспределу» кышнули с должности и лишили украинского гражданства за якобы наличие русского паспорта. Вот он и пошел по рукам «свидомых» журналистов, как д’Артаньян, рьяно доказывая обратное. И больше того — подал в Верховный суд иск против Зеленского. Слушания в разгаре.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Однако ситуация, в лучших традициях Труханова, опять получилась двухствульчатая — с одной стороны, одинокий герой против самого беспредельщика главнокомандующего, с другой — суд все равно занят бюрократической волокитой, которая может длиться годами. То есть такой себе герой — кастрированный и в электроошейнике, который чуть что, и сразу бьет током.

На этот раз Геша дал интервью изданию «РБК-Украина», в котором уныло клялся в любви к «нэньке» («у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст»). Чуть более живо чихвостил пришлых гауляйтеров — «приезжают сюда, и даже названий улиц не знают». Винил их в том, что они заняты не хозяйством, а политикой (Одесса действительно переживает худший в современной истории коммунальный коллапс). В очередной раз припомнил российское гражданство и бизнес в РФ жены гауляйтера Одесской области Кипера. Впрочем, об этом он говорил и в предыдущих интервью.

И все-таки Труханова прорвало.

Дело в том, что ведущий явно тянул одеяло на другую сторону — мол, не столько они беспредельщики, сколько вы тормозили украинизацию Одессы. И Гешу понесло:

«Вот стоит памятник Пушкину с одной стороны, дальше стоит памятник Дюку Ришелье. Он был ставленником императрицы, нашим градоначальником, подданным Российской Федерации. И мы гордимся. И тем, что у нас сильный поэт жил, писал — тоже. У меня один корреспондент — а мы стояли у памятника Пушкину — спрашивает: «Вот что это?». Я говорю: «Знаете что? Для того, чтобы развивать наше украинское искусство, культуру, напишите что-то за 34 года независимости». Кто написал хоть одну песню за Одессу — такую, которую слушаешь и идут слезы?! Нет, только какие-то претензии! Кто написал какое-нибудь стихотворение, чтобы я услышал и понял, как украинцы любят Одессу?! Ну почему этого не происходит? Ну, напишите, чтобы мы это слушали!.. Вот мы запретили песни на русском языке, но одесские песни написаны как раз на таком языке. И их все слушают. Потому что это наша история, это наша ДНК, это наша самобытность».

Главное, что «четенько» разделил — украинцев и Одессу. Методички вообще плохо зазубриваются, если уж совсем серпом по яйцам.

А заодно, может, и вспомнил, что в мэры на три каденции его вовсе не украинцы избирали.

Поздно.