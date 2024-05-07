Экспорт российской нефти продолжает бить рекорды

Елена Острякова.  
07.05.2024 19:51
  (Мск) , Москва
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деньги, Дзен, Россия, Экономика


Российские нефтяная отрасль эффективно справляется с санкциями два года, и уже заплатила государству 1,2 трлн налогов.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские нефтяная отрасль эффективно справляется с санкциями два года, и уже заплатила государству 1,2...

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«Нас не лишили доходов, это точно. Мы пока идем на уровне 2022 года — года исторического рекорда, который Минфин даже собирается перевыполнить. Если так будет идти, то получится, но я думаю, что ситуация не будет столь оптимистичной», – сказал Симонов.

Он объяснил свои сомнения тем, что мировые цены на нефть снижаются, потому что США добывают уже на 30% нефти больше, чем Россия. Кроме того, в мае июне российские нефтяники заплатят в бюджет меньше из-за особенностей налогообложения но по итогам года будут оставаться на высоком уровне.

Однако, по словам эксперта, ценовые потолки, введенные Западом для российской нефти так и не заработали, и Индия закупает прежние объемы, хотя дисконты сохраняются на уровне 17 долларов за баррель. А санкции против отдельных танкеров «теневого флота» привели только к тому, что у британских страховщиков упали доходы.

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