Это безумие – тратить европейские деньги на финансирование украинской мафии! – глава МИД Венгрии

Настоящее безумие, что Евросоюз продолжает финансирование Украины, закрыв глаза на коррупцию в этой мафиозной стране.

Об этом по итогам министерской встречи в Брюсселе заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы Брюссель и руководство здесь, в Брюсселе, были нормальными, они бы немедленно прекратили выплаты Украине, и они бы это сделали. Они бы немедленно потребовали финансовой проверки. Мы должны знать, на что были потрачены деньги европейских налогоплательщиков на Украине. Во всех мировых СМИ пишут об этой коррупционной системе, о военной мафии. И я должен сказать вам, что это самое мягкое выражение, которое я могу сейчас использовать», – заявил он.

«Это безумие, что президент европейской комиссии отправляет письмо странам-членам ЕС с просьбой выделить Украине еще 100 миллиардов евро. Ну серьезно, мы что, с ума посходили?.. На Украине есть военная мафия, коррупционная система, а президент европейской комиссии даже не упоминает об этом в своем письме! Вместо того, чтобы прекратить выплаты и потребовать немедленного финансового расследования, она хочет отправить Украине еще 100 миллиардов. Ну серьезно, это же безумие», – возмущенно недоумевал Сийярто.

Однако при этом министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что коррупция – это не повод прекращать финансирование Украины: